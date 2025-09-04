DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.416 -0,5%Nas21.680 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1721 +0,6%Öl65,67 -1,8%Gold3.594 +1,3%
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit roten Vorzeichen

05.09.25 20:24 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 493,00 USD ab.

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,9 Prozent auf 493,00 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 492,97 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 508,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 4.095.869 Stück.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 12,58 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 344,83 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,05 Prozent.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,67 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 606,00 USD.

Am 30.07.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 USD, nach 2,95 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,54 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
