Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Montagnachmittag ins Plus

Um 06.06.2022 16:22:00 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 255,45 EUR nach oben. Bei 255,80 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.042 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 05.06.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 202,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 26,46 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 369,71 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.706,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 49.360,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 21.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 10,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie nur kurzzeitig belastet: Microsoft setzt Prognose für viertes Quartal herab

Aktiengurus: Die Strategien der Großen wie Warren Buffett & Co.

Deutschland-Chefin von Microsoft: Metaverse wird wichtige Rolle in Industrie spielen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com