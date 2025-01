Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Kurs der Microsoft

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 424,82 USD zu.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 424,82 USD. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 425,78 USD zu. Bei 424,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 478.387 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (468,33 USD) erklomm das Papier am 06.07.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 10,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2024 (371,20 USD). Mit Abgaben von 12,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,30 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 502,50 USD je Microsoft-Aktie an.

Microsoft ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,32 USD, nach 3,00 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 65,59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56,52 Mrd. USD umgesetzt.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.01.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 13,08 USD je Microsoft-Aktie.

