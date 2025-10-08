Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Abend

DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.022 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,12 +0,6%Gold4.047 +1,6%
08.10.25 20:24 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Microsoft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 524,89 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 524,89 USD zu. Bei 526,93 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 523,25 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 1.649.578 Aktien.

Am 01.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 555,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 606,00 USD.

Am 30.07.2025 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76,44 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,73 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 28.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,53 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com

