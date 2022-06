Microsoft Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Microsoft

Die Microsoft-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09.06.2022 09:22:00 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 252,30 EUR. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 251,80 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 252,30 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 272 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 310,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 18,73 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 207,05 EUR fiel das Papier am 10.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 21,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 369,71 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 49.360,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 41.706,00 USD umgesetzt.

Am 21.07.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,75 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie schwächer: Corint Media schaltet wegen Urheberrechtstreit Schiedsstelle ein

Microsoft-Aktie nur kurzzeitig belastet: Microsoft setzt Prognose für viertes Quartal herab

Aktiengurus: Die Strategien der Großen wie Warren Buffett & Co.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com