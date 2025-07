Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 500,98 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 500,98 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 500,98 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 503,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 680.875 Stück.

Am 09.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 506,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,15 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 344,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,17 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,28 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,00 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 510,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.04.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,94 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70,07 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 30.07.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Microsoft rechnen Experten am 28.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 13,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

