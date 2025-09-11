Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Kurs der Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 511,33 USD.

Das Papier von Microsoft konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 511,33 USD. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 512,53 USD zu. Mit einem Wert von 506,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.150.401 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 8,54 Prozent wieder erreichen. Bei 344,83 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,56 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 606,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 3,65 USD gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,44 Mrd. USD – ein Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 15,53 USD je Aktie aus.

