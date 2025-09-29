Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 512,27 USD.

Die Microsoft-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 512,27 USD abwärts. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 509,71 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 513,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 574.094 Stück.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 7,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 32,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,32 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,49 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 606,00 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 30.07.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 3,65 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 76,44 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,53 USD je Microsoft-Aktie.

