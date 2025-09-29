Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 514,82 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Microsoft-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 514,82 USD. Bei 517,63 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 509,71 USD. Mit einem Wert von 513,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.258.052 Microsoft-Aktien.

Am 01.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 555,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,83 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 33,02 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,49 USD je Microsoft-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 606,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 76,44 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,53 USD fest.

