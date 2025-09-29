DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.286 -0,1%Nas22.578 -0,1%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1741 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
Microsoft im Fokus

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

30.09.25 20:25 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Microsoft zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 514,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
440,25 EUR 1,40 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel kam die Microsoft-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 514,82 USD. Bei 517,63 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 509,71 USD. Mit einem Wert von 513,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.258.052 Microsoft-Aktien.

Am 01.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 555,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,83 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 33,02 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,49 USD je Microsoft-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 606,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 76,44 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,53 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen