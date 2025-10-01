Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochabend kaum verändert

So bewegt sich Microsoft

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 517,77 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Microsoft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 517,77 USD. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 519,50 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 511,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 514,80 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 2.723.613 Aktien.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,19 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,83 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 33,40 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,49 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 606,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76,44 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 64,73 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2026 wird am 28.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,53 USD fest.

