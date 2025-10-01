Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Nachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Microsoft-Kurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 512,43 USD abwärts.

Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 512,43 USD nach. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 512,38 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 514,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 796.833 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 555,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,31 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,83 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,71 Prozent.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 606,00 USD angegeben.

Am 30.07.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2026 wird am 28.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,53 USD je Microsoft-Aktie.

