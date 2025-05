Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 449,68 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Microsoft-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 449,68 USD. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 449,77 USD an. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 445,36 USD. Mit einem Wert von 447,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 780.918 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (468,33 USD) erklomm das Papier am 06.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,32 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,27 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 510,00 USD an.

Am 30.04.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70,07 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 61,86 Mrd. USD eingefahren.

Am 29.07.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 13,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Zoll-Deal treibt Märkte an: Mag 7 starten mit Kurssprung in die Woche

Spekulationen um NVIDIA-Aktie: Plant NVIDIA eine strategische Bitcoin-Reserve?

Microsoft-Aktie gewinnt: Microsoft und OpenAI sprechen wohl über ihre Partnerschaft - Möglicher Börsengang von OpenAI?