Aktienkurs im Fokus

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

13.10.25 16:08 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 514,08 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
444,00 EUR 4,50 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 514,08 USD. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 516,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 516,02 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 693.732 Stück.

Bei 555,00 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,96 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 344,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,92 Prozent.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 606,00 USD.

Am 30.07.2025 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76,44 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2026 wird am 29.10.2025 erwartet. Microsoft dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

