Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Aktienanleihe oder doch lieber Aktie?
Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket
Kurs der Microsoft

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag nahezu unbewegt

10.10.25 16:09 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 522,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
450,30 EUR 0,30 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 522,85 USD. Bei 523,58 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 519,60 USD. Bei 519,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 629.021 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 555,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 5,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 34,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,49 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 606,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 76,44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64,73 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Microsoft am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,53 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

So will die EU die Wirtschaft mit KI fit machen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microsoft von vor einem Jahr verdient

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

