Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag nahezu unbewegt

Kurs der Microsoft

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 522,85 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 522,85 USD. Bei 523,58 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 519,60 USD. Bei 519,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 629.021 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 555,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 5,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 34,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,49 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 606,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 76,44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64,73 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Microsoft am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,53 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

So will die EU die Wirtschaft mit KI fit machen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microsoft von vor einem Jahr verdient