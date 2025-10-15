DAX24.211 -0,1%Est505.612 +1,1%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.776 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1625 +0,1%Öl62,24 -0,1%Gold4.199 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China
KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Kurs der Microsoft

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft reagiert am Nachmittag positiv

15.10.25 16:08 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft reagiert am Nachmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 514,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
443,95 EUR 1,20 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 514,82 USD zu. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 516,20 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 514,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 600.656 Microsoft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 555,00 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 344,83 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,49 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 606,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,95 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,44 Mrd. USD – ein Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Microsoft am 29.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung - Aktien uneins

Erste Schätzungen: Microsoft legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen