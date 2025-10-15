Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft reagiert am Nachmittag positiv

Kurs der Microsoft

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 514,82 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 514,82 USD zu. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 516,20 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 514,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 600.656 Microsoft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 555,00 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 344,83 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,49 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 606,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,95 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,44 Mrd. USD – ein Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Microsoft am 29.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

