Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft steigt am Montagabend

Die Aktie von Microsoft zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 514,04 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 514,04 USD zu. Bei 516,04 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 516,02 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.969.987 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 7,97 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 344,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 49,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,32 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 606,00 USD aus.

Am 30.07.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,10 Prozent auf 76,44 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 04.11.2026.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

