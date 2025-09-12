Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteuert sich am Montagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 511,20 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 511,20 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 511,48 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 509,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 773.112 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 555,00 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,57 Prozent. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,54 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 USD, nach 3,32 USD im Jahr 2025. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 606,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 USD, nach 2,95 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76,44 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,73 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 28.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 15,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

