Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagvormittag freundlich

Die Microsoft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 288,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 288,10 EUR. Bei 287,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 682 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Bei einem Wert von 231,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,25 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,17 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51.865,00 USD – ein Plus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 46.152,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Microsoft-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.10.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,15 USD je Microsoft-Aktie.

