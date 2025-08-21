DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.744 +2,1%Nas21.482 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,71 +0,1%Gold3.373 +1,0%
Aktienkurs im Fokus

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag um Nulllinie

22.08.25 16:09 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Die Aktie von Microsoft zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Microsoft-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 504,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
434,25 EUR -0,80 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Microsoft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 504,14 USD. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 506,46 USD. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 502,49 USD. Bei 504,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 464.432 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 9,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,83 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,67 USD, nach 3,32 USD im Jahr 2025. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 606,00 USD.

Am 30.07.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 76,44 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,52 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
