Microsoft-Aktie aktuell: Microsoft leichter

Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,4 Prozent auf 180,44 EUR ab. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 179,50 EUR ab. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 179,50 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.857 Stück gehandelt.

Am 03.09.2020 erreichte der Anteilsschein mit 197,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Am 17.03.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 228,89 USD. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 7,32 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Microsoft Corp. ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Im Tablet- und Softwaremarkt ist das Unternehmen über das Tablet Surface und die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Smartphone-Herstellern wie HTC und Samsung entwickelten Windows Phones vertreten. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. Zudem übernahm Microsoft 2014 die gesamte Handysparte von Nokia. 2016 übernahm der Technologie-Riese zudem das Karriere-Netzwerk LinkedIn.

