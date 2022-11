Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Microsoft-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 236,05 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 235,90 EUR ein. Bei 236,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 640 Microsoft-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 310,65 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 24,01 Prozent zulegen. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 217,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 8,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 322,63 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 25.10.2022 vor. In Sachen EPS wurden 2,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,27 USD je Aktie eingenommen. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50.122,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.317,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 9,51 USD je Aktie aus.

