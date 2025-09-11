Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Nachmittag ins Minus

DAX23.638 +0,5%ESt505.481 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.499 +0,3%Nas22.728 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1790 -0,1%Öl68,04 +2,2%Gold3.780 +0,9%
Microsoft im Fokus

23.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 511,12 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 511,12 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 510,40 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 513,69 USD. Bisher wurden via NASDAQ 701.574 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 555,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,59 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 344,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,32 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,49 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 606,00 USD.

Am 30.07.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 3,65 USD gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 76,44 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2026 15,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
