Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 411,07 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 411,07 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 410,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 413,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 528.012 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 468,33 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 309,49 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 24,71 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,26 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 475,75 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,96 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 64,73 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 56,19 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 13,22 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Pluszeichen in New York: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus

Diese Aktien kaufte und verkaufte der Starinvestor: Jeremy Granthams Depot im zweiten Quartal 2024

Börse New York: Dow Jones notiert am Montagnachmittag im Minus