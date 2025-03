Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 383,14 USD ab.

Das Papier von Microsoft befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,9 Prozent auf 383,14 USD ab. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 382,99 USD. Bei 388,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.109.179 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (468,33 USD) erklomm das Papier am 06.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 376,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,62 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,27 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,00 USD aus. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 506,25 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 29.01.2025 vor. In Sachen EPS wurden 3,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,94 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69,63 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,02 Mrd. USD in den Büchern standen.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 13,15 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

