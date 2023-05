Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Montagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Microsoft 312,35 EUR

0,63% Charts

News

Analysen

Um 01:59 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 334,05 USD. Bei 333,40 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 324,02 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 36.630.633 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 333,40 USD erreichte der Titel am 26.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,19 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (213,43 USD). Mit Abgaben von 36,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 336,38 USD.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,22 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 52.857,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 49.360,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

So unterschiedlich bewerten die großen Tech-Unternehmen den Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?

NASDAQ-Titel Microsoft und Cyberdienste warnen vor chinesischer Hacker-Kampagne - Microsoft-Aktie höher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com