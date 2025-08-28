Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft büßt am Freitagabend ein

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 508,73 USD abwärts.

Das Papier von Microsoft befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 508,73 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 504,50 USD. Bei 508,43 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.586.546 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 9,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Mit einem Kursverlust von 32,22 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,67 USD, nach 3,32 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 606,00 USD.

Am 30.07.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 76,44 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 64,73 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,52 USD fest.

