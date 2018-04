GE veräußert Teil seiner Gesundheitssparte

Anzeige

Asiens Börsen rot nach Panikverkäufen an der Wall Street -- Peking: Strafzölle gegen USA verhängt -- Apples Chip-Pläne lassen Intel-Aktie abstürzen -- Tesla, Deutsche Bank im Fokus

OSRAM will fürs automatisierte Fahren stärker in Startups investieren. Audi will Absatz in China bis 2023 verdoppeln. Trump setzt Angriff gegen Amazon fort. KBA ordnet wegen Abschalteinrichtungen Rückruf von BMW-Dieselautos an.