"Game of Thrones"-Macher wechseln für neunstelligen Betrag von HBO zu Netflix

Netflix freut sich über die epischen Geschichtenerzähler

Die Macher der Erfolgsserie "Game of Thrones", David Benioff und Dan Weiss, wechseln nach mehr als zehn Jahren vom Sender HBO zur Streaming-Plattform Netflix. Benioff und Weiss hätten einen Vertrag unterzeichnet, in dem sie sich auf mehrere Jahre zum Schreiben von Drehbüchern sowie der Produktion und Regie von Serien und Filmen auf Netflix verpflichten, teilte der Streaming-Dienst mit. "Wir freuen uns sehr, die Meistergeschichtenerzähler David Benioff und Dan Weiss bei Netflix begrüßen zu dürfen. Sie sind eine kreative Kraft und begeisterten das Publikum weltweit mit ihrem epischen Geschichtenerzählen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was ihre Vorstellungen unseren Mitgliedern bringen werden ", sagte Ted Sarandos, Chief Content Officer von Netflix, gegenüber The Hollywood Reporter.

Keine Auswirkungen auf "Star Wars"

Welche Art Serien und Filme das "Game-of-Thrones"-Duo für Netflix entwickeln soll, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Benioff und Weiss erklärten jedoch, dass sie die Begeisterung mehrerer Netflix-Manager für "dieselben Filme der 80er Jahre" und "dieselben Bücher" teilten. "Wir haben mehr als ein Jahrzehnt lang einen großartigen Lauf mit HBO hinter uns und sind allen dort dankbar, dass wir uns immer wie zu Hause fühlen. In den letzten Monaten haben wir viele Stunden damit verbracht, mit Cindy Holland und Peter Friedlander sowie Ted Sarandos und Scott Stuber zu sprechen", sagte das Duo in seiner Erklärung. "Wir erinnern uns an dieselben Aufnahmen aus denselben 80er-Jahren-Filmen, wir lieben dieselben Bücher und sind gespannt auf die unterschiedlichen Möglichkeiten des Geschichtenerzählens. Netflix hat etwas Erstaunliches und Beispielloses geschaffen, und wir fühlen uns geehrt, dass sie uns eingeladen haben, sich ihnen anzuschließen." Benioff und Weiss arbeiten derzeit für die Disney-Tochter Lucasfilm an einer neuen "Star-Wars"-Trilogie. Der erste Film aus dieser Reihe soll dann im Dezember 2022 in die Kinos kommen.

Netflix zahlt neunstelligen Betrag

Dem Deal war ein monatelanges Buhlen verschiedener Anbieter um die Gunst des Duos vorausgegangen. Es hatte unter anderem Gespräche mit Disney, Amazon und Apple gegeben, wie Deadline berichtete. Zur Summe, für die die Streaming-Plattform die beiden Filmemacher von HBO abgeworben hat, machte Netflix keine Angaben. Quellen des Hollywood Reporters zufolge beläuft sich die Summe allerdings auf stattliche 200 Millionen Dollar, was angesichts ähnlicher Deals absolut realistisch ist. Zuvor hat Netflix zum Beispiel auch schon "Grey’s Anatomy"-Schöpferin Shonda Rhimes für 150 Millionen Dollar und "American Horror Story"-Macher Ryan Murphy angeblich für 300 Millionen Dollar an sich gebunden.

