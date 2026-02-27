DAX24.708 -2,3%Est505.999 -2,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 +3,7%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.318 +0,8%Euro1,1707 -0,6%Öl79,67 +9,9%Gold5.405 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte unter 25.000 starten -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa, TUI, Ölpreis, Goldpreis, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Roche-Aktie: Pharmariese erzielt klinischen Erfolg mit Multiple-Sklerose-Medikament Roche-Aktie: Pharmariese erzielt klinischen Erfolg mit Multiple-Sklerose-Medikament
Gold legt nach Nahost-Eskalation deutlich zu - Öl mit Kurssprung Gold legt nach Nahost-Eskalation deutlich zu - Öl mit Kurssprung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mobilfunkmesse

Lenovo-Aktie fällt: Computerhersteller peilt größtmögliche Bildschirmfläche von Laptops an

02.03.26 09:24 Uhr
Lenovo-Aktie fällt: Zwei Screens, ein Laptop - Computerhersteller erfindet das Notebook neu | finanzen.net

Der Computerhersteller Lenovo tüftelt an einem Laptop mit doppeltem Monitor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,03 EUR -0,01 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der am Montag startenden Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona stellt das chinesische Unternehmen ein Gerät vor, bei dem der zweite Monitor zunächst auf der Rückseite des Frontmonitors befestigt ist - der Nutzer selbst kann ihn also nicht sehen, aber eine Person, die vor ihm sitzt. Die beiden können sich dann ein Video oder Fotos ansehen, ohne nebeneinanderzusitzen. Das könnte etwa in Verkaufssituationen helfen.

Wer­bung

Der zweite Monitor kann abgenommen werden. Nimmt man auch die Tastatur ab, lassen sich die beiden Monitore zusammenheften und man hat sie entweder nebeneinander oder hintereinander vor sich - der erste Bildschirm liegt vor einem und der zweite ragt dahinter in die Höhe. Die abgenommene Tastatur ist über Bluetooth mit den Bildschirmen verbunden. Außerdem ist es möglich, den ersten Monitor und die Tastatur zusammenzulassen und den zweiten Bildschirm als externes Gerät danebenzustellen.

Nachfrage hat sich coronabedingt geändert

"In einer Nach-Corona-Zeit arbeiten die Menschen mobil von überall, daher kann es gut sein, einen zweiten Bildschirm zu haben", sagt Lenovo Group-Produktmanagerin Erin Sallese. "Das ermöglicht ein produktives Setup." Auf die Frage, wann und ob überhaupt dieses "Proof of Concept" (Konzeptnachweis) auf den Markt kommt, sagt Sallese, das sei zu früh zu sagen. "Bei jedem Konzeptnachweis ist das schwer abzuschätzen." Das erste Feedback sei aber positiv gewesen.

Lenovo testet kreative Lösungen

Lenovo stellt Jahr für Jahr Geräte vor, die kreative Entwürfe im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium sind. Im vergangenen Jahr zeigte die Firma einen Laptop mit dem Arbeitstitel Flip, dessen überlanges Display man nach hinten klappen kann und dann - ähnlich wie beim jetzt vorgestellten Modell - von vorne und hinten auf einen Bildschirm schauen kann.

Wer­bung

2024 hatte Lenovo einen Laptop mit durchsichtigem Bildschirm vorgestellt. Der sollte Kreativen helfen, die mit einem Stift etwa ein Objekt hinter dem Bildschirm sehen und dies abzeichnen können. Außerdem sollte der transparente Screen ermöglichen, dass sich ein Verkäufer und der vor ihm sitzende Kunde ohne Sichtblockade sehen können.

Endstation Abstellkammer

Die meisten Konzeptnachweise verschwinden irgendwann gewissermaßen in der Abstellkammer, es gibt aber auch Ausnahmen: Ein 2023 beim MWC präsentierter Laptop mit einem Bildschirm, den man zehn Zentimeter nach oben ausfahren und somit vergrößern kann, ist inzwischen zu kaufen. Verkaufszahlen dazu publiziert Lenovo allerdings nicht.

Aus Sicht von Branchenexperten stärken die Konzeptnachweise das Markenimage von Lenovo als innovatives Unternehmen. Selbst wenn die entwickelten Geräte nicht über das Entwicklungsstadium hinauskommen, so helfen sie doch beim Verkauf - indem Kunden die Marke positiv wahrnehmen und dann einen ganz normalen Lenovo-Laptop kaufen.

Wer­bung

An der Börse in Hongkong verliert die Lenovo-Aktie am Montag zeitweise 2,67 Prozent auf 9,470 HKD.

BARCELONA (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lenovo Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lenovo Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung

Analysen zu Lenovo Group Ltd.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
09.01.2012Lenovo Group overweightHSBC
20.10.2011Lenovo Group kaufenAsia Investor
28.09.2011Lenovo Group outperformMacquarie Research
DatumRatingAnalyst
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
31.01.2012Motorola Mobility neutralNomura
19.08.2011Motorola Mobility performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
06.02.2012Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.08.2011Motorola Mobility underperformRaymond James Financial, Inc.
19.01.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
07.02.2008Lenovo Finger wegAsia Investor

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lenovo Group Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen