Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag weit abgeschlagen

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,4 Prozent auf 27,66 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 6,4 Prozent bei 27,66 USD. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,78 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,68 USD. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 1.135.767 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 102,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 271,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 16,29 Prozent sinken.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 67,33 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 35,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 108,00 Mio. USD im Vergleich zu 167,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -10,183 USD je Aktie aus.

