Moderna im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Abschlägen

23.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,9 Prozent auf 26,08 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
22,24 EUR -0,97 EUR -4,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Moderna befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,9 Prozent auf 26,08 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 25,58 USD. Bei 25,82 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 524.728 Stück gehandelt.

Am 30.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 121,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 11,22 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 42,00 USD angegeben.

Am 01.08.2025 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 142,00 Mio. USD, gegenüber 241,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,08 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Moderna dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,567 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

