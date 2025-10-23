Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagabend mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 26,29 USD.

Die Moderna-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 26,29 USD. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,58 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,82 USD. Zuletzt wechselten 1.267.890 Moderna-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 57,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 119,40 Prozent hinzugewinnen. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Am 01.08.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,33 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,567 USD je Moderna-Aktie.

