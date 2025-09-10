DAX23.664 +0,1%ESt505.377 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.050 +1,2%Nas22.034 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1746 +0,4%Öl66,44 -1,7%Gold3.638 -0,1%
Aktienkurs aktuell

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna legt am Donnerstagnachmittag zu

11.09.25 16:13 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna legt am Donnerstagnachmittag zu

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 24,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
21,40 EUR 0,60 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 24,91 USD. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 25,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 24,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 348.081 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 79,88 USD. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 68,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 7,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,00 USD.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --9,654 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Moderna Inc

