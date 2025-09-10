DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,24 -2,0%Gold3.637 -0,1%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes auf Rekordhochs -- Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart hin -- NVIDIA, Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten: Darum verteidigt der Euro seine Tagesgewinne
Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin
Aktienentwicklung

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagabend mit Kursfeuerwerk

11.09.25 20:24 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagabend mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,3 Prozent auf 25,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
21,40 EUR 0,60 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Moderna konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,3 Prozent auf 25,61 USD. Die Moderna-Aktie legte bis auf 25,66 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 24,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.411.295 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,88 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 211,91 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,16 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 9,59 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 241,00 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 142,00 Mio. USD.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Moderna am 30.10.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,654 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

