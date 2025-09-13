DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.833 ±0,0%Nas22.346 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1772 +0,3%Öl67,26 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna legt am Nachmittag zu

15.09.25 16:13 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Moderna zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 23,68 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
20,00 EUR -0,19 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 23,68 USD. Bei 23,92 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,69 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 582.515 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 75,36 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 218,24 Prozent Luft nach oben. Bei 23,16 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 01.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,33 USD je Aktie generiert. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Moderna am 30.10.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -9,654 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

