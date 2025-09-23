Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 25,64 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 25,64 USD. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,60 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 25,82 USD. Bisher wurden via NASDAQ 261.939 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,94 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 164,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Abschläge von 9,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 42,00 USD angegeben.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von -3,33 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 142,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,596 USD je Aktie ausweisen dürften.

