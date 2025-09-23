Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend im Minusbereich

Moderna im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 25,71 USD ab.

Die Moderna-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 25,71 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 25,53 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,82 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.057.098 Moderna-Aktien.

Bei 67,94 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 164,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,00 USD.

Am 01.08.2025 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 142,00 Mio. USD – eine Minderung von 41,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 241,00 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Moderna am 30.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -9,596 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor 5 Jahren eingefahren