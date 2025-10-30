Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 24,50 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 24,50 USD ab. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,26 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 24,41 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 388.211 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 56,65 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 131,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Bei einem Wert von 23,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 5,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,00 USD.

Am 01.08.2025 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von -3,33 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,608 USD je Aktie ausweisen dürften.

