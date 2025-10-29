Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochabend mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Moderna. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 24,58 USD ab.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 3,0 Prozent auf 24,58 USD nach. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,42 USD nach. Mit einem Wert von 25,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.318.579 Stück gehandelt.

Am 30.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 57,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 134,66 Prozent Luft nach oben. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 6,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 01.08.2025 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 06.11.2025 gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,608 USD je Moderna-Aktie stehen.

