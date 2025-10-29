Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 25,17 USD ab.
Die Moderna-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 25,17 USD. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 25,06 USD. Bei 25,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 448.123 Moderna-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,68 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 56,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (23,16 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 7,99 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,00 USD je Moderna-Aktie an.
Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.
Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,608 USD je Aktie ausweisen dürften.
Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren
S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
