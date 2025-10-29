Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Nachmittag ab

DAX24.118 -0,7%Est505.701 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.953 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1661 +0,1%Öl65,15 +1,1%Gold3.998 +1,5%
Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Kurs der Moderna

29.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 25,17 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
21,83 EUR -0,89 EUR -3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 25,17 USD. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 25,06 USD. Bei 25,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 448.123 Moderna-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,68 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 56,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (23,16 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 7,99 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,00 USD je Moderna-Aktie an.

Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,608 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

