Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 25,59 USD abwärts.

Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 4,0 Prozent auf 25,59 USD ab. Bei 25,54 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,66 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.043.248 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 125,44 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,16 USD fiel das Papier am 16.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 9,50 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 01.08.2025 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von -3,33 USD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 142,00 Mio. USD – eine Minderung von 41,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 241,00 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Moderna dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,608 USD je Moderna-Aktie.

