Fokus auf Aktienkurs

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend mit grünen Vorzeichen

27.10.25 20:23 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Moderna gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 26,79 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,2 Prozent auf 26,79 USD. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 27,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,02 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.126.138 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 57,68 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 115,30 Prozent zulegen. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,57 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 42,00 USD angegeben.

Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 241,00 Mio. USD gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Moderna rechnen Experten am 29.10.2026.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,608 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

PopTika / Shutterstock.com

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

