Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagabend fester

24.10.25 20:23 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagabend fester

Die Aktie von Moderna zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 26,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
22,47 EUR 0,23 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 26,55 USD. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 26,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.013.450 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 117,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 14,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,00 USD.

Am 01.08.2025 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,33 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 241,00 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,608 USD je Moderna-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

