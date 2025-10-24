Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag auf grünem Terrain

DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.216 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,66 +1,1%Gold4.128 ±0,0%
24.10.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 26,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
22,47 EUR 0,23 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 26,28 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Moderna-Aktie bei 26,64 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,54 USD. Zuletzt wechselten 269.199 Moderna-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,68 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 119,48 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 11,89 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 241,00 Mio. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,608 USD je Moderna-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

