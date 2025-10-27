Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Moderna
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 26,71 USD.
Das Papier von Moderna befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 26,71 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 26,61 USD. Bei 27,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 623.776 Moderna-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 57,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 53,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.
Nachdem Moderna seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 42,00 USD angegeben.
Am 01.08.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von -3,33 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 142,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,608 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Analysen zu Moderna Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|23.10.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|17.02.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
