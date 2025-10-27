DAX24.304 +0,3%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.582 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1640 +0,1%Öl66,01 +0,5%Gold3.990 -2,2%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Blick auf Moderna-Kurs

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Moderna

27.10.25 16:08 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Moderna

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 26,71 USD.

Das Papier von Moderna befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 26,71 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 26,61 USD. Bei 27,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 623.776 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 57,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 53,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 42,00 USD angegeben.

Am 01.08.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von -3,33 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 142,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -9,608 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

