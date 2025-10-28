DAX24.320 +0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.698 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
Moderna im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

28.10.25 16:08 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 26,70 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
22,72 EUR -0,15 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 26,70 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Moderna-Aktie bei 26,90 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 26,66 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 436.553 Moderna-Aktien den Besitzer.

Bei 57,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 116,03 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 23,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Mit Abgaben von 13,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 42,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 01.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von -3,33 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 142,00 Mio. USD, gegenüber 241,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,08 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Moderna-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --9,608 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

In eigener Sache

