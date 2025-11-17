Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit negativen Vorzeichen

DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -0,9%
Aktie im Fokus

17.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Mondelez gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 55,92 USD.

Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 55,92 USD. Die Mondelez-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,90 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,78 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Mondelez-Aktien beläuft sich auf 681.065 Stück.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,15 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mondelez-Aktie mit einem Kursplus von 27,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 3,52 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2024 mit 1,79 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,93 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 28.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 9,74 Mrd. USD gegenüber 9,20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,90 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

