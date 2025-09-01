DAX23.827 -0,9%ESt505.345 -0,4%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1647 -0,5%Öl68,84 +1,0%Gold3.479 +0,1%
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines behauptet sich am Dienstagvormittag

02.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die MTU Aero Engines-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 387,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
387,20 EUR -0,80 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 387,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 388,20 EUR. Bei 386,60 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 388,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.400 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 395,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Mit Abgaben von 35,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,85 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 409,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 23.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
