MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 360,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der MTU Aero Engines-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 360,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 361,70 EUR aus. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 357,60 EUR. Bei 360,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 10.305 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 9,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 30,72 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,84 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 400,00 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

