MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 357,10 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 357,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 360,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 357,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.347 MTU Aero Engines-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 395,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 9,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,84 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 400,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,06 EUR je Aktie.

